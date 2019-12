Unizo positief over nieuw parkeerbeleid: “Eerste half uur gratis, dat is zeer goed” Rutger Lievens

23 december 2019

13u30 2 Aalst Unizo Aalst staat positief tegenover het nieuwe parkeerbeleid dat de stad vanaf april wil invoeren. Straatparkeren wordt duurder en betalend tot 19 uur, maar het eerste half uur zal ook gratis zijn. Er was de voorbije dagen op sociale media veel kritiek op de wijzigingen, maar Unizo is wel tevreden.

Een overzicht van wat er allemaal verandert op 1 april 2020, vind je hier. Freek Van Neck van zelfstandigenorganisatie Unizo is positief. “Het gaat hier niet zomaar om een verhoging van de tarieven, er zit een visie achter. En wat is die visie? Het verkeer in de stadskern beperken en verminderen, parkeren aan de rand van de stad promoten. De stad wil mensen aanzetten om aan de rand van het centrum te parkeren. Als zelfstandigenorganisatie zijn we blij dat de Shop&Go-plaatsen uitgebreid zullen worden en dat wie komt winkelen dertig minuten gratis mag parkeren. Dat is een heel goede zaak.”

Unizo maakt zich wel zorgen over de invoering van het nieuwe mobiliteitsplan. “In 2017 keurde de gemeenteraad een mobiliteitsplan goed dat gedragen was door ons en andere stakeholders zoals Voka, de Fietsersbond en De Lijn. Uren overleg gingen daaraan vooraf. In de pers lazen we dat de stad nu een vernieuwd plan wil invoeren, maar overleg is daar niet over geweest. Binnenkort zitten we samen met schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht om daarover te praten”, zegt Freek Van Neck.