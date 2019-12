Unizo geeft Bracke Cosmetics, Couture Eva Turcksin, SWS Wheels en Alindus het Handmade In Belgium-label Rutger Lievens

19 december 2019

14u44 4 Aalst Vier Aalsterse ondernemingen hebben Handmade In Belgium-label gekregen van Unizo.

“Gisterenavond ontvingen 11 ambachtelijke ondernemers een HIB-label uit handen van directeur UNIZO Oost-Vlaanderen Jos Vermeiren en gedeputeerde Leentje Grillaert. Het Handmade In Belgium-label (of kortweg HIB-label) is een jaarlijks vernieuwbaar ambassadeurslabel ontwikkeld door UNIZO. Met het HIB-label wil UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke Belgische kwaliteitsproducten in de kijker zetten”, zegt Elke Verdonck van Unizo OOst-Vlaanderen.

De Aalsterse ondernemingen Bracke Cosmetics, Couture Eva Turcksin en Alindus vielen in de prijzen. Ook SWS Wheels uit Moorsel is bij de gelukkigen.