Unizo deelt grappige vloerstickers uit aan handelaren: “Om social distancing te garanderen in de winkels” Rutger Lievens

26 april 2020

13u38 0 Aalst Ondernemersorganisatie Unizo deelt humoristische vloerstickers uit aan de handelaren in Aalst, om zo social distancing in de handelszaken te bevorderen.

“Je brengt de stickers op de vloer van een winkel, showroom, wachtruimte of andere publieke plaatsen aan”, zegt Freek Van Neck, voorzitter van Unizo Aalst. “Er is een aanbod voor handelaars, KMO’s, diensten en vrije beroepen. Je garandeert ‘social distancing’ met de vloerstickers en je creëert zo een veilige plaats.”

Twee van de stickers bevatten een ludieke tekst in het Aalsters. “In moeilijke tijden is humor belangrijk”, vervolgt Freek Van Neck. “Daarom dat we ervoor geopteerd hebben om twee van de stickers een prettig gestoorde boodschap mee te geven. Persoonlijk is de ‘Op aanen Bol kameroot of Dozje werd kood’ mijn favoriet.”

“Bestellen doe je op de Facebookpagina van Unizo Aalst”, besluit Freek Van Neck. “De bollen zijn al beschikbaar en we versturen ze per post of leveren ze persoonlijk af. Het aanbod geldt voor alle ondernemers, lid van Unizo of niet en dit tot zolang de voorraad strekt.”