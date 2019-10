Unesco roept Belgische ambassadeur op het matje over carnavalslintjes met joodse spotprenten LH RLA

25 oktober 2019

15u26

Bron: Belga 16 Aalst De Unesco, de VN-organisatie voor Cultuur, heeft de Belgische ambassadeur uitgenodigd om uitleg te geven over de carnavalslintjes met spotprenten van een jood met haakneus met de tekst "Unesco wat een klucht". Dat is bij Unesco vernomen.

Een carnavalswagen in de stoet van dit jaar zorgde voor een polemiek. Op de wagen van de groep Vismooil'n stonden een aantal karikaturale poppen, die joden met een haakneus en pijpekrullen moesten verbeelden. Joodse organisaties dienden een klacht in. Aalst Carnaval staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. De VN-organisatie onderzoekt of Aalst Carnaval nog op die lijst thuishoort. Een beslissing hierover valt in december.



De lintjes die nu zijn opgedoken, steken volgens de maker ervan de draak met Unesco. Op de lintjes staan slogans als "weir lachten mé iederiejn" (we lachen met iedereen). Een ander lintje zet de slogan "zé emmen me ons oeik gelachen" (ze hebben met ons ook gelachen) boven een prentje van een moslim.



Christoph D’Haese (N-VA) vindt de timing van de voorstelling ongelukkig. De Aalsterse burgemeester wierp zich in het debat op als consequente verdediger van het recht op vrije meningsuiting, spot en satire. Al stelde hij wel de context van Aalst Carnaval centraal in zijn betoog. “Je kan daar soepel in zijn, maar niet maanden op voorhand. Dit is niet goed en voegt geen meerwaarde toe”, klinkt het.

D’Haese is niet gelukkig met de carnavalslintjes maar ziet het als een geïsoleerd geval. “Men gaat hiermee niet de prijs van fijnzinnigheid winnen”, geeft D’Haese toe. Toch ziet de burgemeester opnieuw geen kwade intenties. De vraag die Unesco over de nieuwe controverse aan ons land heeft gericht, werd nog niet aan D’Haese gesteld. Maar die twijfelt eraan dat het incident een rol zal spelen in de procedure die loopt over de erkenning van Aalst Carnaval.

Assistent directeur-generaal Ernesto Ottone Ramirez liet eerder optekenen dat de geest van satire bij Aalst Carnaval en de vrijheid van meningsuiting niet kan dienen als excuus voor “dergelijke manifestaties van haat.” Gelijkekansencentrum Unia verdedigde gisteren Aalst Carnaval dan weer wel, omdat er niet bewust is opgeroepen tot haat tegenover joden.

Het stadsbestuur heeft toevallig deze voormiddag de Unesco-kwestie nogmaals besproken. “We waren toen nog niet op de hoogte van het feit dat de ambassadeur op het matje wordt geroepen bij Unesco”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het stadsbestuur heeft beslist om in overleg te gaan met de Vlaamse en federale overheid, waar we verslag zullen uitbrengen van ons bezoek aan Unesco in Parijs. In een brief aan Unesco zullen we al onze argumenten die we bij ons bezoek hebben naar voor gebracht nogmaals oplijsten.”