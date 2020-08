Uitvaart Ilse Uyttersprot zal plaats hebben voor 85 genodigden in kerk van Moorsel, maar wordt ook live gestreamd Rutger Lievens

06 augustus 2020

16u41 4 Aalst De afscheidsplechtigheid van Ilse Uyttersprot, de vermoorde oud-burgemeester van de stad Aalst, zal plaatsvinden op vrijdag 14 augustus om 11 uur. Het afscheid in de kerk van Moorsel zal mogen bijgewoond worden door 85 personen. Op YouTube zal het afscheid te bekijken zijn via een livestream.

Schepen en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot werd dinsdagochtend om het leven gebracht. Sindsdien is Aalst in een diepe rouw gedompeld. De familie laat weten dat er op 14 augustus afscheid zal genomen worden. De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de kerk van Moorsel, waar Ilse opgroeide en woonde. In de kerk zullen 85 genodigden aanwezig zijn. De familie vraagt om niet naar de kerk te komen. Ook een erehaag is niet toegestaan door de strenge coronamaatregelen.

Er zal wel een livestream zijn op YouTube waar iedereen het afscheid van Ilse Uyttersprot kan volgen.