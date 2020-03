Uitslaande brand in Aalsterse Bredestraat: Brandweer brengt bewoner in veiligheid in tuin Koen Baten

13 maart 2020

23u24 44 Aalst In de Bredestraat in Aalst is rond 22.45 uur een zware uitslaande brand ontstaan. Bij de eerste melding naar de brandweer werd al onmiddellijk gezegd dat de vlammen naar buiten sloegen. De bewoner was nog aanwezig, maar kon tijdig de woning verlaten. “Hij verbleef wel een tijdlang in zijn tuin waar hij niet kon ontsnappen", zegt brandweerofficier Marc Coen.

De brand was meteen bijzonder hevig en zorgde voor metershoge vlammen die naar buiten kwamen. Verschillende bewoners van aanpalende huizen moesten naar buiten en heel wat uren afwachten alvorens ze weer naar huis konden. “Bij aankomst was er absoluut geen mogelijkheid om de woning te betreden. Op dat moment was het ook nog niet duidelijk of er iemand aanwezig was", zegt de brandweer.

Al snel werd duidelijk dat de bewoner thuis was op het moment van de brand, maar hij kon in veiligheid gebracht worden. “We hebben hem naar de tuin gebracht waar hij veilig zat terwijl wij de brand in zijn woning hebben geblust. Een andere ontsnappingsweg was er niet meer. Toen alles onder controle was kon hij via zijn woning naar het ASZ overgebracht worden voor verzorging", klinkt het. De man was in de war na de brand maar is er niet erg aan toe. Mogelijks heeft hij wel wat rook ingeademd.

Wat de brand veroorzaakt heeft is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Het parket zal deze ochtend ter plaatse komen met een deskundige om de oorzaak te achterhalen. De schade aan de woning is alleszins groot en is totaal verloren. “We konden niet meteen naar binnen om de brand verder te bestrijden. Onze eerste zorg was om de aanpalende woningen te vrijwaren van de brand. Dit is aardig gelukt", zegt Coen. Enkel de dakgoot van de panden links en rechts hebben ook schade. Binnen is er ook wel wat waterschade en roetschade, maar dat is onvermijdbaar.

Ook elektriciteitsmaatschappij Fluvius kwam meteen ter plaatse omdat er aan de woning een verlichtingspaal hing. Hierdoor moest de elektriciteit uitgeschakeld worden. Ook voor de veiligheid in de woning werd alles uitgeschakeld waardoor de omgeving een tijdje zonder elektriciteit heeft gezeten.

Door de hevige vlammen heeft ook de woning aan de overkant van de straat schade opgelopen. “De dakgoot hing daar ook los vermoedelijk door de hittevorming van de vlammen en er is een raam gesprongen", vult de officier aan. “Iedereen kon wel terug naar huis na grondige controle en verluchting.” Om alles onder controle te krijgen werden heel wat manschappen ingezet van de brandweer van Aalst en Lede. Rond een uur vannacht was alles onder controle, maar de brandweer bleef nog een hele tijd ter plaatse.