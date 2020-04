Uitgeleende materialen terugbrengen naar Utopia mag weer vanaf 4 mei Rutger Lievens

16u49 0 Aalst Uitgeleende materialen terugbrengen naar Utopia mag weer vanaf 4 mei? Sinds Utopia op vrijdag 13 maart de deuren sloot, werden er om veiligheidsredenen geen materialen meer teruggenomen.

“Er werd wel een afhaaldienst opgestart en die kende een groot succes. Momenteel zijn er dan ook meer dan 40.000 materialen uitgeleend”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Het was echter niet mogelijk om materialen terug in te leveren. Dat zou immers te grote risico’s met zich meegebracht hebben voor de medewerkers en de klanten. Tot en met 4 juni worden er dan ook vanzelfsprekend geen boetes aangerekend. Vanaf 4 mei zullen de materialen dus wel opnieuw ingeleverd kunnen worden.”

“De ploeg van Utopia kreeg ondertussen de tijd om niet alleen het afhalen, maar ook het terugbrengen zo veilig mogelijk uit te tekenen”, stelt diensthoofd Arnoud Van Der Straeten. “U kan verder boeken, cd’s, dvd’s blijven afhalen. Vanaf 4 mei werken we daarvoor niet langer met tijdsloten, kan u ook telefonisch reserveren en opnieuw gezelschapsspellen ontlenen. Rondlopen in het gebouw kunnen we in dit stadium helaas nog niet toelaten. Ook de inleverbus blijft gesloten.”

Gezond verstand

Inleveren kan tijdens aangepaste openingsuren: op maandag en woensdag van 10 tot 18 uur en op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 16 uur. Enkel de hoofdingang aan het Utopiaplein zal open zijn. De klanten worden daar opgevangen door de medewerkers van Utopia. “Ik raad iedereen aan om zijn gezond verstand te gebruiken: indien u ziet dat er een lange wachtrij aan Utopia staat, is het beter om op een later tijdstip opnieuw langs te komen”, geeft diensthoofd Van Der Straeten nog mee.

De regeling geldt enkel voor materialen van Utopia. Voor de filialen volgt nog een aangepaste regeling. Meer info en richtlijnen voor het terugbrengen vindt u op www.utopia-aalst.be