Uitbaters Ierse pub krijgen ‘Welkom in Oilsjt’-brief: “Dit doet deugd” Rutger Lievens

20 juni 2019

12u01 13 Aalst Aalstenaars blijven maar brieven naar mekaar sturen. Dit keer was het wel een leuke brief die in de bus viel van Ingrida Tankeliun en Edgar Tarlap van de Ierse pub aan het station. ‘Welkom in Oilsjt’ stond er te lezen.

De uitbaters van de Ierse pub St-James Gate in Aalst ontvingen deze week een haatbrief. Vanochtend ontvingen ze opnieuw een brief, maar dit keer gelukkig een veel vriendelijkere.

‘Welkom in Oilsjt! Edgar en Ingrida, keep up the good work’, staat er te lezen. Onderaan staan de nationale vlaggen van Litouwen, België, Ierland en Vlaanderen en ook de stadsvlag van Aalst.

“Wat een mooi begin van de dag”, schrijven de uitbaters. “Bedankt voor zoveel steun en mooie woorden de voorbije dagen. We houden van jullie allemaal. Onze deur en ons hart staan altijd open voor onze klanten. Speciale dank aan de schrijver van dit laatste briefje. Door jou voelen we ons welkom”, aldus Edgar en Ingrida.