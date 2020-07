Uitbaters Bistro Kastrol mogen terras niet uitbreiden: “Pijnlijk. We hopen dat de stad van mening verandert” Rutger Lievens

17 juli 2020

18u31 4 Aalst Steven Vijverman en Kwanny Tang van Bistro Kastrol in Hofstade Dorp zijn zwaar ontgoocheld in de stad Aalst. De terrasuitbreiding die ze hadden aangevraagd, is afgeketst door een negatief advies van de politie. “Te onveilig om daar een terras uit te breiden. Het is een te drukke straat”, luidt het. De burgemeester belooft een plaatsbezoek.

“We hadden een aanvraag ingediend bij de stad Aalst om ons terras uit te breiden. De ruimte is hier beperkt. Binnen waren er 26 plaatsen en dat zijn er nu nog 14. Buiten hadden we een terras voor 18 personen en ook daar hebben we nog 14 stoelen. Dus hoopten we een terrasuitbreiding te kunnen zetten, net zoals ze dat in het centrum van Aalst op de Grote Markt en de Molenstraat mogen doen”, legt Steven uit.

“Te drukke straat”

De horeca-uitbaters krijgen rood licht van de stad Aalst. “De politie vindt het een te drukke straat. De kans is te groot dat men inrijdt op het terras. Het is twee keer negatief beoordeeld. Wij stelden dan voor om hier hetzelfde te doen als in de Molenstraat en van deze straat ‘woonerf’ te maken. Dat betekent dat het verkeer niet sneller mag rijden dan 20 km per uur. Vanuit de stad kregen we dan te horen dat dat niet kon, omdat dat ze dat dan in elke deelgemeente moeten invoeren.”

Steven Vijverman en Kwanny Tang hebben net zoals iedereen in de horeca heel zware tijden achter de rug en beterschap is nog niet in zicht. De sector bloedt, de situatie is zeer ernstig en elke steun is welkom. Twee maanden geleden hadden ze deze aanvraag al ingediend en de ‘nee’ kregen ze vorige week. Die afwijzing komt hard aan bij ondernemers bij wie het water aan de lippen staat. “Ik hoop dat de stad de ernst van de situatie alsnog inziet en ook iets voor de deelgemeenten wil doen”, zegt Steven, die met Bistro Kastrol nochtans iets unieks is opgestart in Hofstade. Alle recensies zijn lovend.

Nochtans lijken er, als je eens rondkijkt, mogelijkheden te zijn in de buurt. Misschien kan er iets gebeuren op het grasveld aan de kerk? Rechtover Kastrol is er ook het parochiecentrum van Hofstade met een grote parking. In tijden van crisis is out of the box denken niet verboden.

Burgemeester komt kijken

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat elke aanvraag tot terrasuitbreiding wordt bekeken en aanvaard, tenzij er gegronde redenen zijn om het niet te doen. “Een groep binnen de stad bekijkt dat en legt hun voorstel dan voor aan de burgemeester. In dit geval is er een negatief advies van de politie van Aalst, die stelt dat het te onveilig is om daar een terrasuitbreiding toe te staan. Er is al een terras aanwezig van 80 vierkante meter. Een zone 20 instellen aan Hofstade Dorp zou een precedent scheppen voor andere deelgemeenten en de politie wil dat de verkeersregels duidelijk blijven. Bovendien heb je daar doorgaand verkeer dat van de N41 het dorp binnenrijdt. We weten allemaal dat afsluiten van de doorsteek naar het dorp gevoelig ligt”, zegt Christoph D’Haese (N-VA).

De burgemeester zegt dat dat het advies is van de politie, maar dat hij zal proberen een oplossing te vinden. “Ik zal trachten te bemiddelen en bekijken wat er kan gebeuren. Het is een advies, maar ik wil toch nog eens op plaatsbezoek gaan daar aan Bistro Kastrol om de concrete situatie te evalueren en te bekijken op welke manier we deze mensen kunnen verderhelpen”, zegt D’Haese.