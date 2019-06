Uitbater gezocht voor horecazaak van nieuw stedelijk zwembad Rutger Lievens

13 juni 2019

17u54 0 Aalst Het SportAG zoekt een uitbater voor de horeca in het nieuw te bouwen zwembadcomplex. Op 1 juli is er een infomoment voor kandidaten.

Kandidaat-uitbaters kunnen info over de concessie bekijken via de website van de stad Aalst. Je krijgt er onder meer info over het verloop van de procedure en de selectiecriteria op basis waarvan tot de selectie van de kandidaten zal worden overgaan.

“Het SportAG nodigt alle geïnteresseerde partijen uit om een kandidatuur voor het uitbatingsrecht in te dienen. De uiterste datum voor ontvangst van deze kandidaturen is 13 september 2019 om 11 uur. Kandidaturen dienen per mail ingediend te worden op het adres van koen.dhoker@sportag.be”, zegt de stad.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun vragen stellen en verder informatie verkrijgen tijdens het infomoment op 1 juli 2019 om 20.30 uur in de vergaderzaal van sportcentrum Schotte.