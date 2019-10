Ugly Belgian Houses spot opvallend Aalsters dak: ‘Is dit een dak of een kleine hoed?’ Rutger Lievens

14 oktober 2019

10u16 0 Aalst Ugly Belgian Houses, dat architecturale blunders uit België verzamelt, heeft een foto gepost van een Aalsters gebouw. Het dak lijkt niet groot genoeg voor het gebouw dat eronder staat. “Is dit een dak of een kleine hoed?”

‘Not sure if roof or tiny hat’ staat er boven de foto. Herkent u de locatie? De foto is genomen van op de Grote Markt. Het gebouw met het te kleine dak is het winkelpand gelegen op de hoek van de Lange Zoutstraat en de Grote Markt, rechtover café De Beiaard.