Twintiger verkoopt buschauffeur enkele vuistslagen en spuwt op ruit Koen Baten

10 juli 2019

10u46 0 Aalst Aan het station van Aalst heeft een buschauffeur van de Lijn gisterenavond rond 18.00 uur enkele klappen gekregen en werd hij ook gespuwd in het gezicht. Een jonge twintiger zorgde voor problemen aan het station. Toen de bus wilde vertrekken ging de jongeman plots voor de bus staan en spuwde hij op het raam.

Een andere buschauffeur zag het gebeuren maar durfde niet tussenkomen omdat de man bijzonder agressief was. “Ik zag dat hij spuwde in het gezicht en enkele vuistslagen uitdeelde aan de chauffeur", klinkt het. “De dader zette het daarna op een lopen. Toen ben ik gaan kijken hoe het met de collega was.” De chauffeur zelf bleek niet ernstig gewond maar was toch danig onder de indruk van de feiten. “Ik hoop dat er camerabeelden zijn die feiten hebben gefilmd, want de jongeman mag hier niet zomaar mee wegkomen”,klinkt het.