Twintiger installeert blauwe lichten en sirene op pas gekochte wagen: “Ik deed het voor de show” Koen Baten

17 oktober 2019

17u20 0 Aalst Stijn R. uit Aalst moest vanmiddag voor de politierechtbank in Aalst verschijnen na een wel heel dwaze overtreding. De 22-jarige jongeman had op zijn pas aangekocht voertuig zes blauwe led-lampen geïnstalleerd in zijn bumper en een sirene, waardoor het voertuig te hard leek op een anonieme politiewagen.

De feiten speelden zich af op 3 juni 2017 in Aalst. De man had net zijn wagen gekocht op 31 mei en hem ingeschreven op 1 juni en de blauwe lampen er op geplaatst. “Waarom hij dit gedaan heeft is niet duidelijk”, aldus zijn raadsman. “Vermoedelijk was het gewoon voor de show en om op te vallen, maar meer zat er zeker niet achter. Hij was nog jong op dat moment, maar had zeker geen slechte bedoelingen", klinkt het. De twintiger zelf liet zich niet zien in de rechtbank. Hij kreeg een geldboete van 160 euro opgelegd voor zijn domme actie.