Twintig personen op Intensieve Zorgen in OLV en ASZ, elf worden beademd Rutger Lievens

24 maart 2020

18u15 27 Aalst In de Aalsterse ziekenhuizen OLV en ASZ bevinden zich momenteel 64 patiënten. Twintig van hen worden verzorgd op Intensieve Zorgen, elf personen worden beademd. Het aantal overlijdens in Aalst blijft 1. Een hoogbejaarde persoon bezweek afgelopen weekend aan de gevolgen van het coronavirus.

“Meten is meer dan ooit weten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die vanaf nu dagelijks een update zal geven over het aantal besmette patiënten in de ziekenhuizen in Aalst. “Op dit moment bevinden zich in de twee Aalsterse ziekenhuizen 27 mogelijke Covid-19-besmettingen. Hun resultaten worden nog afgewacht.”

“Van 64 patiënten is intussen bevestigd dat zij besmet zijn. Van die besmette patiënten bevinden twintig personen zich op intensieve zorgen, elf personen worden beademd”, zegt de burgemeester. “De patiënten en hun families worden met de beste zorgen omringd. We wensen al deze mensen veel volharding en een spoedige genezing toe. Ik duim voor jullie. Zowel de Veiligheidscel als de zorgverleners op het terrein leveren momenteel haast bovenmenselijke, grote logistieke inspanningen om alles in goede banen te leiden. We volgen de evolutie op de voet en sturen voortdurend bij waar nodig. Samen sterk tegen corona”, aldus de burgemeester.