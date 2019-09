Twins For Mukwege: tweelingzussen Magali en Jessica (21) starten actie ten voordele van ziekenhuis Nobelprijswinnaar Mukwege Rutger Lievens

13 september 2019

14u24 2 Aalst Tweelingzussen Magali en Jessica De Backer uit Aalst zijn met ‘Twins For Mukwege’ gestart om geld in te zamelen voor Nobelprijswinnaar en dokter Denis Mukwege. “Hij helpt baby’s, kinderen, tieners, moeders en oma’s die slachtoffer zijn van verkrachting en misbruik als wapen in de oorlog in Congo”, zeggen de Aalsterse zussen.

Binnenkort worden Jessica en Magali 21 jaar oud en in plaats van een cadeautje vragen ze een storting op het rekeningnummer van dokter Mukwege. “Hij is een enorm grote inspiratie voor ons. Onze moeder is afkomstig uit Congo, de streek van Kivu. We weten waar onze roots liggen en zijn er trots op, maar wat er in Congo gebeurt, is verschrikkelijk. Onze moeder woont alle lezingen van dokter Mukwege bij als hij in België komt en informeerde ons over de dokter Mukwege enkele jaren geleden. Na verder onderzoek vonden mijn tweelingzus en ik dat wij een actie moesten opstarten voor het goede doel”, zegt Magali.

De zussen hopen enerzijds dat de problemen in de Kivu-streek bekender worden bij het grote publiek. “En we hopen dat mensen inzien dat er tot op vandaag oorlogsgeweld is. Dokter Mukwege en zijn werknemers in het Panzi-ziekenhuis zorgen voor medische hulp, economische hulp, psychologische hulp en juridische hulp voor de baby’s, kinderen, tieners, moeders en oma’s die slachtoffer zijn van verkrachting en misbruik als wapen tegen de oorlog. Zij doen dit gratis voor de vrouwen een toekomst te geven.”

De zussen kan je volgen via Instagram via @twinsformukwege. De Mukwege Foundation kan je steunen door te storten op het rekeningnummer BE15 7360 0285 8130.