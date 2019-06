Tweede Summer Rockaswing brengt rockabilly en 400 oldtimers naar Nieuwerkerken Rutger Lievens

12 juni 2019

17u02 14 Aalst Het Feestcomité van Nieuwerkerken organiseert voor de tweede keer de Summer Rockaswing op 30 juni. Je kan er een 400-tal oldtimers aanschouwen, je onder handen laten nemen door een barbier of genieten van livemuziek.

Het Feestcomité van Nieuwerkerken neemt je op 30 juni mee naar de sfeer van de sixties. Op de parking van het voetbalveld van Eendracht Nieuwerkerken verzamelen die dag oldtimers, bikers, classic cars, sportcars, scooters en nog veel meer. “Een 400-tal voertuigen in totaal”, zegt Luc Standaert van het Feestcomité. “Er is ook een barbier, een tatoeëerder, een schminkster en kindergrime. We nodigen enkele livebands uit: The Fonomatics, Wild May West en Fifties Fever.”

Inkom is gratis.