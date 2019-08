Tweede Kidical Mass voor kindvriendelijke fietsomgeving Rutger Lievens

16 augustus 2019

16u49 0 Aalst Fietsersbond en Critical Mass organiseren voor de tweede keer een Kidical Mass Ride in Aalst op 31 augustus. De fietstocht vertrekt aan het Werfplein.

“Een Kidical Mass is een fietstocht met zoveel mogelijk deelnemers van alle leeftijden: een critical mass speciaal voor kinderen en hun ouders”, leggen de organisatoren uit. “Met deze actie wil de Fietsersbond bij de aanvang van het nieuwe schooljaar de fietsveiligheid voor kinderen in de spotlights plaatsen. Door met een grote groep kinderen te fietsen richten we de aandacht op de vele kinderen en hun ouders of andere begeleiders die vanaf begin september terug dagelijks naar school fietsen. Die fietstocht verloopt niet altijd in ideale omstandigheden. Onveilige fietsroutes of kruispunten en verkeerschaos aan de schoolpoort zijn de meest gehoorde problemen die fietsers tegenkomen.”

“Deze Kidical Mass is een duidelijke oproep naar beleidsmakers op alle niveaus: de fietsomgeving moet kindvriendelijk zijn. Een fietsomgeving die geschikt is voor kinderen is een goede fietsomgeving voor iedereen. Hopelijk kunnen kinderen elk jaar op een veiligere én fijnere manier naar school fietsen”, zeggen ze.