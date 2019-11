Tweede editie wedstrijd ‘Bierkaartjespoëzie’ start op 30 november Rutger Lievens

27 november 2019

17u45 0 Aalst De aftrap van de tweede editie van de Bierkaartjespoëziewedstrijd wordt op zaterdag 30 november gegeven in Utopia in Aalst. De top van de hedendaagse dichtkunst verzamelt er die dag voor het eigenzinnige poëziefestival Literaire Living.

Peter Verhelst, Maud Vanhauwaert, Lisette Ma Neza en Paul Demets brengen op 30 november stukjes uit hun werk, ingeleid door Ella Michiels (MNM, Radio1 en Ketnet) en lokale dichter Reinout Verbeke. “Tom Kestens van Das Pop en LaLaLover zorgt voor de muzikale omlijsting. Voor de gelegenheid wordt zaal Geuzen omgetoverd tot een gezellige woonkamer. Ideaal dus om al je vooroordelen te laten wegblazen”, aldus Utopia Aalst. “Bovendien kom je dan alles te weten over onze nieuwe bierkaartjespoëziewedstrijd.”

Vorig jaar konden jonge poëten hun bierkaartjesgedicht droppen in een verzamelbox in verschillende cafés in Aalst. Het winnende gedicht was een tijdje te lezen op een spandoek aan Utopia.

Een plaatsje reserveren, is wel nodig en kost 10 euro. Dit kan via de website van Utopia Aalst.