Tweede editie van Lokaal Boetiek in De Gendarmerie Rutger Lievens

19 november 2019

Op zondag 24 november vindt in De Gendarmerie de tweede editie van Lokaal Boetiek Aalst plaats. Op Lokaal Boetiek koop je juwelen, handtassen, accessoires,… rechtstreeks van Belgische makers. "We zijn heel fier op de kwaliteit en diversiteit van ons aanbod", zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal.

Lokaal Boetiek is een organisatie van Lokaal. Voor Lokaal Boetiek slaat het de handen in elkaar met Atelier Feryn, het handtassenbedrijf van zussen Yanne, Mira en actrice en model Lize Feryn. Naast in Aalst vindt de beurs ook plaats in Deerlijk, Roeselare, Deinze en Ieper. Naar de beurs in Deerlijk afgelopen zondag zakten meer dan 2.000 mensen af.

Aan Lokaal Boetiek Aalst 2019 doen bijna twintig makers mee. Van juwelenontwerpers en lederbewerkers tot keramisten en grafisch vormgevers. De organisatie kiest daarbij voor een mix van professionele makers en opkomend talent. “Uit meer dan honderd inzendingen hebben we een heel sterke selectie kunnen maken. We zijn echt fier op de kwaliteit en diversiteit van ons aanbod”, zegt Sjarel Buysschaert.

Volgens Buysschaert heeft rechtstreeks bij de maker kopen veel voordelen. “Je wint veel op prijs-kwaliteit. Je steunt lokaal ondernemerschap en duurzame productie. En je koopt een uniek stuk, voor jezelf of als geschenk. Je kan bij ons dus ook originele cadeautjes voor eindejaar vinden.”

Op Lokaal Boetiek Aalst is er ook een bar en een foodtruck. “Mensen met keuzestress kunnen een eerste keer op verkenning gaan, een glaasje drinken of een hapje eten, om daarna nog eens bij hun favoriete makers langs te gaan”, lacht Sjarel Buysschaert.

Lokaal Boetiek Aalst vindt plaats op zondag 24 november van 10.30 tot 17.30 uur in De Gendarmerie (Denderstraat 22) in Aalst. Meer info op www.lokaalboetiek.be.