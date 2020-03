Tweede dode door coronavirus in ASZ Rutger Lievens

26 maart 2020

17u16 0 Aalst Het coronavirus heeft een tweede dodelijk slachtoffer gemaakt in Aalst. De patiënt overleed in het ASZ, maar meer info is er voorlopig niet bekend. Het totaal aantal overledenen in Aalst staat nu op 2.

“De cijfers van donderdag bevestigen dezelfde trend van woensdag: het aantal Covid-19-patiënten op Aalsters grondgebied is op heden gestegen naar 88", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Tegenover woensdag bevinden drie extra patiënten zich op intensieve zorgen - nu 22 mensen in totaal. Helaas is er ook een dodelijk slachtoffer te betreuren in het ASZ, wat het totaal op twee overledenen brengt.”

Intussen besliste de stad Aalst ook om extra beschermmateriaal aan te kopen. “Het gebrek aan effectieve bescherming voor mensen tewerkgesteld in cruciale sectoren blijft immers een pijnpunt. De levering van mondmaskers, schorten, maar ook gelaatsschermen gefabriceerd in Aalst bij ‘Makers against corona’ zullen binnen zeer korte termijn geleverd worden. Vanuit de stad zullen we toezien op een faire verdeling tussen alle sectoren. De strijd gaat onverdroten door”, zegt hij.

