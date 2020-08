Tweede dag opnames ‘Thuis’ in stadscentrum Rutger Lievens

25 augustus 2020

16u32 16 Aalst Voor de tweede dag op rij zijn er opnames van Thuis in het stadscentrum van Aalst. De filmcrew draait er een politieachtervolging.

Gisteren werd er vooral gefilmd in de Pieter Van Aelst-winkelgalerij. Vandaag werd het team van Thuis gespot in de buurt van de Hopmarkt en de Grote Markt. Het was duidelijk dat acteurs verkleed als politieagenten twee personen achtervolgden. Onder meer café ‘t Landhuis en James Bar komen goed in beeld. De tweede draaidag was tevens ook de laatste.