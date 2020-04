Twee weken nadat inbrekers toeslaan bij 62-jarige vrouw wordt ze nu bedreigd met mes voor geld en juwelen: “Bij buren om geld moeten gaan vragen” Koen Baten

18 april 2020

15u54 0 Aalst De 62-jarige Lutgarde Annaert uit Hofstade is voor de tweede keer op enkele weken tijd het slachtoffer geworden van inbrekers. Dit keer werd ze bedreigd met een mes in haar eigen woning en moest ze juwelen en geld afgeven. Dat had ze echter niet meer omdat ze twee weken geleden al het slachtoffer was van inbrekers die toen met juwelen aan de haal gingen. “Ik ben enorm onder de indruk van de feiten", vertelt Lutgarde.

Het was rond 23.30 uur dat de vrouw aan haar woning op de Steenweg op Aalst een doffe knal hoorde. Nog voor ze kon gaan kijken wat het was stond ze oog in oog met een inbreker die haar woning was binnengekomen. “Hij droeg een trui met een kap op en sprak Nederlands en Frans door elkaar", klinkt het. De man vroeg haar nadien meteen om geld te geven en juwelen. Ze gaf hem dertig euro, maar meer kon ze niet geven. “Toen ik hem vertelde dat ik geen juwelen meer had omdat deze al gestolen waren twee weken geleden geloofde hij me niet. Hij doorzocht ook mijn portefeuille naar meer geld maar zag dat er niets meer in zat", aldus de vrouw.

De man werd kwaad en nam een mes uit haar keuken. Hiermee begon hij de 62-jarige vrouw te bedreigen. “Onder bedreiging van het mes moest ik gaan aanbellen bij de buren om geld te gaan halen voor hem", klinkt het. Lutgarde wist onmiddellijk dat de buren camera’s hadden staan en ging als eerste naar dat huis in de hoop dat er dan een belletje ging rinkelen. De bewoners zagen dat er iets niet klopte en deden niet open. Ze belden wel onmiddellijk de politie.

De man liet de vrouw nadien aan de overkant nog proberen voor geld te gaan halen bij de overbuur. “Hij deed wel open en wilde er op ingaan toen hij het toch plots op een lopen zette,” klinkt het. De man liep samen met een vrouw te voet weg. Volgens de 62-jarige waren ze afkomstig van het Brusselse, zoals de man zelf vertelde. Even later op de N41 zouden beide personen opgepakt zijn door de politie.