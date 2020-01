Twee voetbalterreinen Osbroek verdwijnen: “Schuld van eigengereid optreden Ilse Uyttersprot”, zegt stadsbestuur Rutger Lievens

17u42 0 Aalst “De twee voetbalterreinen ten zuidwesten van de Frans Blanckaertdreef verdwijnen en maken plaats voor een uitbreiding van het natuurgebied Osbroek”, deelt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) mee. “De aanleiding hiervoor is een terechte klacht die omwonenden uitbrachten tegen de plaatsing van een afsluiting en het herinrichten van beide voetbalterreinen.” Opmerkelijk: het stadsbestuur van Aalst wijst schepen Ilse Uyttersprot als de schuldige aan.

In het begin van de zomervakantie van 2019 stond er ineens een afsluiting rond de voetbalterreinen aan de Frans Blanckaertdreef. Uit onderzoek bleek echter dat die sportterreinen in natuurgebied liggen, en dus moest het hek weer afgebroken worden in augustus. Dat alles heeft nu tot gevolg dat ook de sportterreinen nu moeten verdwijnen.

Natuurgebied

Schepen van Ruimtelijke ordening, Caroline Verdoodt (N-VA), betreurt de situatie. “Sinds de aanleg in de jaren 80 worden beide terreinen als sportterrein gebruikt. De terreinen liggen volgens het BPA Stadspark in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Het gebruik als voetbalterrein werd de afgelopen jaren echter steeds gedoogd. Na de klachten kunnen we echter niet anders dan de terreinen in hun oorspronkelijke staat te herstellen, gezien we als stadsbestuur op dit moment zelf een bouwmisdrijf plegen. Beide terreinen worden dan ook omgevormd naar natuurgebied en mee opgenomen in natuurgebied Osbroek”, zegt ze.

Opmerkelijk is dat ze de vinger wijst naar de voorzitster van het SportAG en voormalig schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V). Zij is nu nog altijd schepen, maar zonder bevoegdheden. “Helaas is deze situatie het gevolg van het eigengereid optreden van de voorzitster van het SportAG”, zegt Caroline Verdoodt (N-VA). “Beide terreinen worden vanaf deze week in zijn oorspronkelijke staat hersteld, voetballen is er vanaf dan niet meer toegelaten.”

“Het verdwijnen van deze terreinen betekent echter niet dat er een tekort is aan terreinen op Aalsters grondgebied. Het geeft wel de kans om de sportinfrastructuur te optimaliseren. De geplande voetbalwedstrijden kunnen opgevangen worden op andere terreinen zodat de dienstverlening zeker niet in het gedrang komt”, klinkt het. “Er blijven zes voetbalvelden in beheer van het SportAG, naast de Osbroek zijn er immers ook nog velden in Nieuwerkerken, Ten Rozen en het Beukenhof”, aldus Rien Vanyzere, directeur SportAG.

“Laag bij de grond”

Schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) vindt de aantijgingen ‘laag bij de grond’. “Dit kan de schepen van Ruimtelijke Ordening echt niet in mijn schoenen schuiven. Ze weet al zes jaar dat die terreinen zonevreemd liggen. Het SportAG beheert de sportterreinen, maar heeft toch geen zeggenschap over de ruimtelijke ordening of de bestemming van de terreinen? Voetbal is daar al die jaren gedoogd. Dat nu veranderen is haar beslissing en deze zaak in mijn schoenen schuiven vind ik laag bij de grond”, zegt schepen Uyttersprot (CD&V).