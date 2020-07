Twee voertuigen betrokken bij aanrijding op E40, bestuurder komt tegen middenberm terecht Koen Baten

01 juli 2020

09u19 0 Aalst Op de E40 ter hoogte van Nieuwerkerken is deze ochtend een aanrijding gebeurd waarbij twee voertuigen betrokken waren. Een bestuurder kwam hierbij tegen de middenberm terecht. Er viel een gewonde, vooral de materiële schade was groot en de snelweg werd een korte tijd volledig afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 6.15 uur vanochtend in de richting van Gent. Wat de omstandigheden zijn van de aanrijding is niet duidelijk, mogelijk speelde de regenval een rol. Door het ongeval waren er drie rijstroken afgesloten en moest het verkeer over de pechstrook rijden, dit zorgde voor een lange file in de richting van Gent.

De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen. Ruim een uur later gebeurde er even verderop in de tegenovergestelde richting ook een ongeval aan het op- en afrittencomplex, de schade bleef hierbij beperkt.