Twee verdachten aangehouden na poging tot koperdiefstal op Wijngaardveld Koen Baten

03 juni 2019

16u38 44 Aalst De Aalsterse politie moest zaterdag om 20 uur afzakken naar het Wijngaardveld in Aalst nadat een getuige twee luide knallen had gehoord in een magazijn. Ook het alarm was daar intussen in werking getreden.

Toen de politie ter plekke kwam, hing er een geur van recente slijpwerken die waren uitgevoerd. Aan de poort van het magazijn lagen gestripte koperkabels klaar voor transport. Even later kon de politie twee verdachten intercepteren. Het waren de daders die vermoedelijk op de vlucht waren geslagen nadat het alarm was afgegaan. Het gaat om twee Roemeense mannen van 43 en 44 jaar oud, zonder gekende verblijfplaats. Ze werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besliste om beide personen aan te houden.