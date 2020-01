Twee nieuwe glasramen in Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

20 januari 2020

18u02 0 Aalst Op 2 februari worden in de Sint-Martinuskerk van Aalst twee nieuwe glasramen ingehuldigd. Ze werden geschonken door enerzijds de Zwartzusters en Gasthuiszusters Augustinessen in Aalst en een privépersoon.

Gasthuiszusters en de Zwarte Zusters stonden eeuwenlang in voor de zieke en zorgbehoevenden van Aalst. Nu schenken ze een glasraam aan de Sint-Martinuskerk. “De kunstenares liet zich bij het ontwerpen van dit glasraam inspireren door de afbeelding van een mensenhart. De scan van een menselijk hart is het resultaat van de enorme vooruitgang in de medische wereld van de 21ste eeuw, vooruitgang waar de Aalsterse ziekenhuizen tot ver in de omtrek voor bekend staan”, zegt deken Marc Verwaeren.

De schenkster van het andere glasraam, zelf een groot liefhebber van taal en letteren en professioneel opgeleid om jongeren te onderwijzen, wou het thema ‘Anna leert Maria lezen’ op dit raam weer te geven. “Hiermee wil ze haar grootmoeder gedenken die haar heeft opgevoed. Van in de middeleeuwen bestaan er vele geschilderde en gebeeldhouwde voor- stellingen van Anna die in een open boek op haar schoot de letters aanwijst aan haar dochter. Ook in de Sint-Martinuskerk vinden we hier voorbeelden van.”

Mieke Verwaetermeulen is de kunstenares die alle tot een goed einde heeft gebracht.