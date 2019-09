Twee keer zoveel Aalsterse ‘Achterhuizen’ dan gedacht: “Joden werden gered door gewone Aalstenaars met het hart op de juiste plaats” Rutger Lievens

08 september 2019

10u42 21 Aalst Uit nieuw historisch onderzoek blijkt dat er meer Aalsterse ‘Achterhuizen’ waren tijdens de Tweede Wereldoorlog dan gedacht. Dubbel zoveel joodse gezinnen dan vroeger werd aangenomen, vonden een veilig onderkomen bij Aalstenaars tijdens de nazi-vervolging. Wouter Van der Spiegel (58) heeft er een boek over geschreven: ‘Tussen Ajuin en Jodenster’.

Wanneer Aalst zich dit najaar moet verdedigen bij Unesco wegens vermeend antisemitisme in de carnavalsstoet, pakt het misschien best het boek ‘Tussen Ajuin en Jodenster’ mee. Aalstenaars zetten tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven op het spel om joden te redden.

Broeders De Deo

Het onderzoek van Wouter Van der Spiegel, leerkracht geschiedenis in het SMI, begon in de Vrijheidsstraat in Aalst. “Waar nu SMI 2 gevestigd is, was vroeger het internaat van het VTI van de broeders De Deo. Uit gesprekken die ik had met een joodse oud-leerling, blijkt dat het internaat van de broeders De Deo tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilig onderkomen was voor verschillende joodse jongens. Die zijn zo ontsnapt aan de nazivervolging en de Holocaust”, vertelt Wouter Van der Spiegel.

Het internaat maakte wellicht deel uit van een geheim netwerk dat joodse kinderen in veiligheid wou brengen. “Aalst had via de textiel banden met Brussel. De joodse kinderen werden van Brussel naar Aalst gebracht, kregen hier nieuwe papieren en konden zo uit het oog van de nazi’s blijven.”

Achterhuizen

Foto’s, originele documenten en getuigenissen tonen een nieuw beeld van Aalst tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gewone, moedige Aalstenaars zetten hun leven op het spel. Volgens Wouter Van der Spiegel zijn er dubbel zoveel joodse gezinnen opgevangen in Aalst dan algemeen wordt aangenomen. “Algemeen wordt aangenomen dat er twee à drie joodse gezinnen ondergedoken zaten in Aalst. Nu kunnen we zeggen dat het zeker dubbel zoveel mensen in Aalst gered zijn. Minstens 30 mensen verbleven hier in Aalsterse ‘Achterhuizen’”, zegt hij.

Hij weet via getuigenissen ook waar die joden in het geheim werden opgevangen. “Er was een onderduikadres in de Drie Sleutelsstraat 28, in de De Schrijversstraat, de Sint-Jobstraat, Jan Bijlstraat, in de Bredestraat bij de familie Meert en ook een adres in Erembodegem”, zegt hij.

In Duits herstelatelier

Een van de meest opmerkelijke onderduikadressen bevond zich in de Alfred Nichelsstraat. In het pand waar dit jaar nog een cannabisplantage werd ontdekt, slaagden twee joodse volwassenen om uit het zicht te blijven van de Duitsers. “In dat Aalsters Achterhuis was overdag een Duits herstelatelier gevestigd. De Aalsterse familie die daar woonde voerde herstellingen uit aan Duitse uniformen en tenten. De Duitsers hebben nooit geweten dat in hetzelfde pand joden werden verstopt”, zegt hij.

Om de moed van de broeders De Deo te vereeuwigen worden op 21 september herdenkingsplaten onthuld aan het SMI 2. Het boek ‘Tussen Ajuin en Jodenster’ kost 20 euro en kan je bestellen door een mail te sturen naar wouter.vanderspiegel@leraar.smi-aalst.be.