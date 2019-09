Twee jaar cel voor junkie die vriendin inzet als prostituee om heroïne te kunnen kopen Nele Dooms

03 september 2019

10u40 4 Aalst Aalstenaar Joris V. (34) is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. De man, verslaafd aan heroïne, zette zijn vriendin in als prostituee om aan geld te geraken om zijn verslaving te bekostigen. Dat de jongedame daar zelf voor koos volgens V., wilde de rechter niet geloven.

Volgens de openbaar aanklager ging het hier om “een schrijnend dossier”. “Als junk zette V. zijn vriendin in als prostituee om zo aan geld te komen om zijn drugs te kunnen kopen”, klonk het tijdens het proces. “Zelfs als de dame op zeker ogenblik een sms naar V. stuurde dat ze bang was omdat ze een klant moest doen die ze niet kende, haalde hij haar niet weg en stuurde gewoon terug dat hij haar steunde.”

V. stond niet alleen terecht voor het aanzetten tot ontucht, maar ook voor slagen aan zijn vriendin en bezit van heroïne. Zelf beweerde hij dat hij de jongedame helemaal niet aangezet had om zich te prostitueren. “Ik heb domme fouten en verkeerde keuzes gemaakt, maar mijn vriendin had dit wel helemaal zelf voorgesteld. Het was haar eigen beslissing”, verklaarde hij. “Zo wilde ze zelf aan geld komen. Ik heb haar daar alleen maar in gesteund, maar haar zeker niet gedwongen.”

De rechter ging niet mee in dat verhaal en veroordeelde V. De man kreeg bovenop zijn gevangenisstraf ook een boete van 4.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Hij werd ook ontzet uit zijn burgerrechten.