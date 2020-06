Twee inbraken op evenveel dagen tijd Koen Baten

24 juni 2020

10u46 0 Herdersem In de Pontweg in Herdersem hebben inbrekers op twee dagen tijd tot twee keer toe toegeslagen. De feiten gebeurden telkens in de vooravond. De huizen waar de daders hebben toegeslagen lagen vlak naast elkaar.

De eerste inbraak dateert van maandagavond. De daders konden toen de woning betreden, maar wat er net werd buitgemaakt is niet duidelijk. Gisterenavond zou er opnieuw ingebroken zijn in dezelfde buurt. Ook hier is het niet duidelijk waarmee de daders net aan de haal gingen, maar waakzaamheid is dus geboden. De politie is op de hoogte van de feiten.