Twee extra elektrische deelauto’s vanaf 2020 met standplaats op Graanmarkt en in Nieuwerkerken Rutger Lievens

18 december 2019

10u53 4 Aalst Intercommunale rond streekontwikkeling SOLvA en schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) kondigen aan dat er vanaf 2020 twee extra elektrische deelauto’s een standplaats krijgen in Aalst. In totaal gaat het om zestien deelauto’s in acht gemeenten in de regio.

“Sinds de start van deze legislatuur trok ik resoluut de kaart van de deelmobiliteit: deelauto’s, deelfietsen, deelsteps”, zegt schepen van Mobiliteit in Aalst Jean-Jacques De Gucht. “Deelmobiliteit moet bijdragen tot minder CO²-uitstoot en parkeerdruk, en het biedt een duurzaam alternatief voor privéautobezit. Sinds maart dit jaar werd in Aalst een kader uitgewerkt waarbinnen autodeelorganisaties hun diensten kunnen aanbieden in onze stad. Zo kunnen deze organisaties officieel erkend worden in onze stad en hebben ze het voorrecht om gratis te parkeren op ons grondgebied. Op dit ogenblik zijn er drie erkende autodeelorganisaties actief in Aalst : Cambio, Valckenier Share en Battmobiel.”

“Met zeer veel genoegen mochten we vernemen dat de intercommunale rond streekontwikkeling SOLvA ons in dit dossier de hand kon reiken. In het kader van het door SOLvA goedgekeurde Klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ werd in het kader van het klimaatproject Autodelen Zuid-Oost-Vlaanderen subsidies verkregen om in 2020 zestien elektrische deelauto’s te verspreiden over acht gemeenten”, aldus De Gucht (Open Vld).

“Ze gaan hiervoor samenwerken met Valckenier Share. Aalst is zeer verheugd dat hiervan twee deelauto’s op Aalsters grondgebied komen. Eén ervan zal een standplaats krijgen op de Graanmarkt en een tweede zal gestationeerd worden in Nieuwerkerken. Dit brengt het aantal vaste standplaatsen in Aalst voor deelauto’s op zestien (elf Cambio-voertuigen waarvan één in Erembodegem, vijf voertuigen van Valckenier Share, Battmobiel werkt niet met een vaste standplaats). De komende maanden zal de stad verder uitbreiding geven aan deelmobiliteit.”