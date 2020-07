Twee dagen geen verkeer door de Peperstraat Rutger Lievens

03 juli 2020

18u50 2 Aalst Op 6 en 7 juli 2020 zijn er afbraakwerken op privaat terrein in de Peperstraat. Daardoor is de straat 2 dagen onderbroken voor doorgaand verkeer.

“Op 6 en 7 juli 2020 wordt het hoekpand in de Peperstraat afgebroken. De Peperstraat zal afgesloten worden voor doorgaand verkeer, voetgangers kunnen wel nog door”, zegt de stad Aalst. “In de De Ridderstraat wordt 2 dagen enkel plaatselijk verkeer toegelaten. De bewoners mogen er nog door en de parkings in de De Ridderstraat blijven bereikbaar. Er wordt voor dit plaatselijk verkeer een omleiding voorzien richting Esplanadeplein via de Kattestraat.”