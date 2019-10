Turkse moskee in beroep tegen weigering uitbreiding Rutger Lievens

04 oktober 2019

18u12 28 Aalst Komt de uitbreiding van de Turkse moskee in de Binnenstraat er toch nog? De stad heeft de vergunning geweigerd, maar vertegenwoordigers van de moskee gaan nu in beroep tegen de beslissing bij de provincie Oost-Vlaanderen.

“We bereiken zo’n 1.500 gelovigen die onze moskee bezoeken”, vertelde de vertegenwoordiger van de Turkse moskee, Yusuf Bilge, in een vorig artikel. “Die komen niet allemaal tegelijk bidden. In de gebedsruimte is plaats voor 300 personen en dat is veel te weinig”, klonk het. “Aan de buitenzijde zal er nauwelijks iets te zien zijn van de uitbreiding.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) haalde bij de weigering van de vergunning de mobiliteitsproblemen aan. “De uitbreiding zal de parkeerdruk en de verkeerslast doen toenemen.” Ze bevestigt dat er beroep is aangetekend bij de deputatie van Oost-Vlaanderen tegen de weigering. “De procedure loopt, we wachten de uitspraak van de deputatie af”, zegt ze nu.

“Ze willen de hele buurt inpalmen”

Steve Herman van Vlaams Belang wil er alles aan doen om te voorkomen dat de moskee uitbreidt. “Als voorzitter van Vlaams Belang Aalst en als Aalsters provincieraadslid zal ik alles in het werk stellen om de uitbreiding tegen te gaan. Ik zal de deputatie hierover interpelleren. De toekomst zal uitwijzen dat mijn vrees, dat dit slechts een eerste stap naar een volgende uitbreiding is, gegrond is. Ze willen de hele Binnenstraat inpalmen waardoor de buurt nog meer onleefbaar en een nóg grotere aantrekkingspool voor nog meer moslims zal worden. Dit moet ten allen tijde vermeden worden”, zegt Herman.

“Meerwaarde voor de stad”

Fatma Yildiz, gemeenteraadslid van Groen, vindt dat de stad de uitbreiding moet ondersteunen. Niet afblokken. “Ik vind het jammer. Onschuldige mensen die rustig in onze stad wonen, worden gebruikt om politiek te scoren”, wijst ze N-VA en VB met de vinger. “Ik overleg met de voorzitter van de moskee om te zien wat we als partij voor de moskee kunnen betekenen. Onze stad zou duidelijke oplossingen moeten aanbieden en een uitbreiding niet afblokken.”

Ze doet een paar voorstellen om het mobiliteitsprobleem aan de moskee op te lossen. “Je zou een fietsenstalling kunnen zetten aan de moskee, zodat er meer mensen met de fiets naartoe kunnen komen. Het is ook niet zo dat een uitbreiding meer volk naar de moskee zal lokken. De mensen die nu al gaan, zullen dat gewoon op een meer comfortabele manier kunnen doen. Ik pleit voor een overleg tussen de moskee, politie en stadsdiensten”, zegt ze. “De mensen van de moskee zijn echt een meerwaarde voor onze stad en we moeten respect opbrengen voor wat ze in hun vrije tijd doen.”