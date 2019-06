Tunnel in Aalst loopt onder water door hevige regenval, ook op andere plaatsen problemen met water Koen Baten

19 juni 2019

De hevige regenval van woensdagavond heeft op verschillende plaatsen kort voor overlast gezorgd. Dit was onder meer het geval op de Boudewijnlaan in Aalst en op het Wijngaardveld in Hofstade. In Aalst stond de nieuwe tunnel grotendeels onder water door de hevige regenval. Het verkeer kon er nog wel langsrijden, maar moest dit met de nodige voorzichtigheid doen.

Ook op het industrieterrein aan het Wijngaardveld stond een kant van de baan een tijdlang blank door het vele regenweer. Verder waren er ook kortstondig problemen in Haaltert op de Stationsstraat. Daar was een putdeksel omhoog gekomen en stroomde het water weg. Dit probleem liep tot aan de Diepeweg en de Bruulstraat. Burgemeester Veerle Baeyens liet de brandweer langskomen die het probleem snel onder controle had.

Her en der werd er ook melding gemaakt van afgerukte takken op de weg, maar de grote schadegevallen bleven gelukkig uit.