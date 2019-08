Tunnel afgesloten voor het reinigen van de kolken Rutger Lievens

30 augustus 2019

16u59 0 Aalst De stad Aalst waarschuwt voor hinder op de weg ter hoogte van de tunnels op de ring.

“De tunnel wordt afgesloten van vrijdag 30 augustus om 21 uur tot zaterdag 31 augustus om 3 uur voor het reinigen van de kolken”, zegt de stad. “Eerst wordt de ene kant uitgevoerd, dan wordt de signalisatie verplaatst naar de andere kant. Per kant is er ongeveer 2 uur werk. Het verkeer kan omrijden via de ventwegen. Deze werken gebeuren in opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer.”