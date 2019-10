Tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst scoren op Loulé Cup in Portugal: “En nu op naar jeugdWK in Tokio!” Rutger Lievens

16 oktober 2019

15u38 2 Aalst De tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst hebben het goed gedaan op de Loulé Cup in Portugal. Dat is een sterk bezet internationaal tornooi, waar jeugdige tumblers uit heel Europa verzamelen. Voor verschillende turnsters was dit een goeie voorbereiding voor het WK voor de jeugd in december in Tokio.

Helena Lison (15), Sara Neyrinck (14), Sam Van den Berghe (13), Nore Schockaert (12), Amber Asselman (12) en Amy De Lil (11) kwamen in actie op de Loulé Cup in Portugal. “Dit is een sterk bezet internationaal tornooi, waar jeugdige tumblers uit heel Europa verzamelen”, zegt hoofdtrainster Natalie De Neef.

“Sara en Helena traden aan in de categorie juniores. Op vrijdag sleepten ze beide knap een finaleplaats binnen. En belangrijker: Sara, die een jaartje te jong is voor deze leeftijdscategorie, sprong er voor het eerste de EK-norm voor 2020. Wanneer ze deze begin 2020 nog eens bevestigt, is haar selectie voor het Europees kampioenschap in april in Göteborg in Zweden een zekerheid”, zegt de trainster van de meisjes. Ook Sam en Nore wisten zich vrijdag te selecteren voor de finale op zaterdag.

Internationale competitie

“Amber en Amy maakten hun internationaal debuut. Amy maakte een landingsfoutje en werd hierdoor 11de. Amber bracht 2 mooie reeksen en kon zo ook een finaleplaatsje veroveren”, aldus de trainster. “In de finales staan de sterkste gymnasten tegenover elkaar en begint iedereen op nul, hetgeen de spanning opdrijft”, zegt Sam die ook in St-Petersburg al een finale sprong tijdens de het jeugdWK. “Amber belandde bij de u13 net naast het podium met een vierde plaats, hetgeen heel knap is voor een eerste internationale competitie”, zegt Natalie De Neef.

“Nore sprong 2 vlotte reeksen met mooie landingen in de categorie 13-14 en werd zo 6de. Sam bracht nog meer moeilijkheid in haar eindsalto’s en sprong deze ook vlekkeloos en overtuigend, hetgeen haar zeer verdiend een gouden medaille opleverde”, aldus de trainster. “Sara en Helena stonden hun mannetje in de juniorescategorie waar vooral de Franse en Engelse gymnasten sterk bleken te zijn. Ze haalden een respectievelijke 6de en 7de plaats.”

Paar schoonheidsfoutjes

Voor Sara, Sam en Amy was de deelname aan de Loulé Cup een voorbereidingscompetitie op de WAGC (World Age Group Competitions, het jeugdWK) begin december in Tokio. Verschillende nieuwe delen en reeksen werden uitgetest.

Hoofdtrainster Natalie De Neef is heel erg tevreden met de resultaten. “Het was de bedoeling te testen of alle nieuwe delen zouden lukken. De meisjes hebben deze test grandioos doorstaan en sprongen hun reeksen zowel in de voorrondes als in de finales zeer consistent, zonder grote fouten. De komende weken kunnen we ons focussen op schoonheidsfoutjes maar ook op het opdrijven van de moeilijkheid. Ik ben zeer fier op het doorzettingsvermogen en de uitstraling van dit team. Ze staan er helemaal”, zegt zij.