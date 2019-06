Tuinstoelen en fietsen gestolen, omheining van basisschool beschadigd Koen Baten

14 juni 2019

Aan de Stedelijke kleuterschool 't Ooievaarsnest in de Kerrebroekstraat in Aalst hebben dieven in de nacht van 11 op 12 juli toegeslagen. Ze vernielden er de omheining van de school waar ze het gebouw konden betreden. Daar gingen ze aan de haal met enkele tuinstoelen. Er is ook sprake van enkele fietsen die zouden gestolen zijn op de school. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar op dit moment is er nog geen spoor naar de daders.