Tuinhaag gaat deels in vlammen op door onkruidbrander Koen Baten

24 maart 2020

16u50 0 Aalst In de Meirbeekstraat in Gijzegem is deze namiddag een bewoner onvoorzichtig geweest met een onkruidbrander. Een deel van de sparrenhaag vatte plots vuur, maar kon geblust worden door de buurtbewoners.

De brand ontstond rond 14.30 uur. Een buurman merkte de brand op en kon met een tuinslang de brand blussen. In totaal ging ongeveer twee meter in vlammen op. De bewoner had kort daarvoor een onkruidbrander gebruikt. De brandweer kwam nog met een ploeg ter plaatse om een controle te doen.