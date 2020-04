Tuincentrum Flora-Marckx: “Blij dat we mogen openen, maar alles moet veilig verlopen” Rutger Lievens

17 april 2020

18u00 6 Aalst Een van de bekendste tuincentra uit de streek van Aalst, Flora-Marckx in de Dompelstraat, opent zaterdagochtend opnieuw de deuren. Goed nieuws voor dit familiebedrijf, al hoopt de familie Meert ook dat het niet tot een totale overrompeling komt. “We doen er alles om dit te laten slagen en de maatregelen van de overheid toe te passen”, zeggen ze.

Toen het tuincentrum de deuren moest sluiten, werd in sneltempo een webshop op poten gezet. “Dat was nieuw voor ons. Het was goed voor een vierde van onze normale omzet. Beter dan niks in coronatijden", zegt de familie Meert. Toen ze hoorden dat het tuincentrum weer mocht openen, waren ze blij. “Maar ook een beetje bezorgd natuurlijk. Sinds het nieuws bekend raakte, krijgen we de ene telefoon na de andere. Hopelijk staat er dus geen enorm lange rij morgenochtend om 9 uur. Alleszins mogen er maar zestig mensen tegelijk binnen en iedereen moet een kar nemen. Aan de ingang worden de karretjes gedesinfecteerd en er is handgel. Alle veiligheidsmaatregelen zijn besproken met burgemeester D’Haese.”

Volgens de uitbaters van Flora-Marckx zullen de populairste artikels in hun assortiment de potgrond, houtschors en tuinplanten zijn. “Daarvan is de voorraad groot genoeg. Allemaal op hetzelfde moment komen is echt niet nodig”, klinkt het.