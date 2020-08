Truitje van Kompany moet staprobot voor zwaar zieke Femke (10) helpen bekostigen Frank Eeckhout

17 augustus 2020

15u26 9 Aalst De verkoop van een gesigneerd truitje van Vincent Kompany moet de therapie met een staprobot voor de zwaar zieke Femke Callebaut (10) uit Aalst helpen bekostigen. “Femke mag drie jaar lang twee keer per week oefenen met een staprobot. Dat kost 100 euro per sessie. De volledige therapie kost ons ruim 30.000 euro waarvan we niets terugtrekken", zegt papa Timmy.

Femke, het dochtertje van Wendy Vermassen (38) en Timmy Callebaut (44) lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie. Dat is een aandoening waarbij er in de hersenen een plotselinge, tijdelijke verstoring is van de elektrische prikkeloverdracht. Dit uit zich in zogenaamde ‘aanvallen’. Later stelden artsen ook nog eens het Syndroom van Dravet vast bij het meisje. Bij Dravetsyndroom gaat het om aanvallen die meestal moeilijk behandelbaar zijn. Daarnaast treden er vaak allerlei bijkomende problemen op, zoals een achterstand in de ontwikkeling en gedragsproblemen. De behandeling kost Wendy en Timmy al jaren handenvol geld. Sinds kort volgt Femke ook twee keer per week een therapie met een staprobot. Eén sessie kost 100 euro en de therapie duurt 3 jaar.

Kompany

Om de ouders van Femke wat te helpen, verkopen Chris Ringoir en Kelsy Borloo, die goed bevriend zijn met Femkes ouders, een truitje van Vincent Kompany, gesigneerd door alle spelers, per opbod. “Femke kreeg van bij de geboorte de paars-witte kleuren mee. Kelsy leerde Femke en haar ouders kennen op Anderlecht. Omdat we zelf fan zijn, helpen we haar met plezier", vertelt Chris.

Femke kreeg van bij de geboorte de paars-witte kleuren mee Chris Ringoir

De hoogste bieder ontvangt het shirt en de opbrengst gaat integraal naar het gezin. “We zijn gestart met 100 euro. Na twee dagen is het hoogste bod al 1.700 euro. Nu Kompany aangekondigd heeft de voetbalschoenen aan de haak te hangen, kan dat een boost geven aan de waarde van het truitje. Het zou mooi zijn moesten er nog een paar honderden euro’s bijkomen. Dat kan via onze Facebookpagina’s", zeggen Chris en Kelsy.

Crowdfunding

De ouders van Femke zijn blij met het initiatief want elke euro is welkom. “Voor de volledige therapie rekenen we op ruim 30.000 euro. Daarom zijn we ook gestart met crowdfunding. Daar staat de teller ondertussen op 7.745 euro. Een bijdrage leveren kan via deze link. Sinds Femke gestart is met de therapie, is haar toestand al merkbaar verbeterd. Door de beweging en de inspanningen heeft ze wat meer weerstand gekregen waardoor ze minder snel ziek wordt. En dat is echt wel nodig want elke aanval kan fataal zijn. Het doet Femke trouwens plezier dat mensen zo veel geld veil hebben voor het truitje. Zelf is ze een fervente fan van Anderlecht en in de mate van het mogelijke neem ik haar mee naar de thuiswedstrijden. Dat zijn momenten waar ze echt naar uitkijkt", besluit papa Timmy.