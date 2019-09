Gesponsorde inhoud TROUWEN. 5 dingen die je moet weten voor je op jurkenjacht gaat Aangeboden door Couture Ann Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Couture Ann Bij het uitzoeken van een trouwjurk ga je meestal niet over een nacht ijs. Voor veel vrouwen is het een van dé belangrijkste aankopen van hun leven. Maar hoe bereid je je voor op zo een gewichtige aankoop? Ann Rombaut, eigenares van Couture Ann in Aalst, begeleidt al sinds jaar en dag bruidjes bij het kiezen van hun trouwjurk. Wij vroegen aan Ann wat je moet weten wanneer je op zoek gaat naar jouw trouwjurk.

Voor Ann is bruidsmode haar grote passie, iets wat ze van haar mama Linda erfde. “Zij richtte de zaak op toen ik drie maanden oud was en noemde haar winkel naar mij. Het vak is me dus met de paplepel ingegeven”, vertelt ze. Ann weet als geen ander hoe moeilijk het kan zijn voor bruidjes om de perfecte trouwjurk te vinden. “Ik heb al honderden, misschien wel duizend, bruidjes zien passeren. Ik zet, samen met mijn team van trouwe en professionele medewerkers, mijn ervaring en expertise in om ervoor te zorgen dat elke bruid die éne droomjurk vindt. En ik neem dat heel letterlijk: voel ik nog maar de minste twijfel, dan duik ik verder in de collecties. Mijn doel is: meisjes en vrouwen die gelukkig buiten wandelen met een jurk waarin ze stralen. Een beter uithangbord kan je toch niet hebben?” Volgens haar verloopt de zoektocht naar een trouwjurk het vlotst bij bruiden die zich goed voorbereid hebben op hun passessie. Maar hoe doe je dat, je goed voorbereiden op de zoektocht? Ann weet raad.

1. Denk goed na over wie je meeneemt

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd telt voor je trouwdag, niet voor de dag waarop je je trouwjurk uitkiest. “Het is vooral belangrijk om de juiste mensen mee te nemen. Mensen die dicht bij je staan, die je kledingsmaak goed kennen en die je kunnen helpen om dé jurk eruit te kiezen waarin je het meeste straalt. Hoe meer meningen, hoe moeilijker het kiezen wordt. Ongetwijfeld bedoelt iedereen het goed, maar al die meningen kunnen je wel afleiden. Neem dus zeker niet meer mensen mee dan nodig en selecteer op meningen die je vertrouwt.”

2. Maak op voorhand je huiswerk

Wie naar Ann belt voor een afspraak, krijgt steevast wat huiswerk mee. “Ik geef bruidjes in spe die een jurk komen passen telkens het advies om al wat research te doen. Ga eens kijken op onze website welke stijl je mooi vindt, ga eens door een resem foto’s van bruidsjurken en verzamel een aantal foto’s van jurken die volledig jouw ding zijn. Zo weet ik op de dag van afspraak in welke richting ik moet zoeken.” Zelf post Ann op de Instagram- en Facebookpagina van haar bruidsboetiek dagelijks inspiratie voor toekomstige bruidjes. “Op sociale media wil ik de bruiden inspireren en deel ik nieuwe collecties die binnenkomen.”

3. Start je zoektocht op tijd

“Een huwelijksjurk zoeken is geen sinecure en kost tijd. Bovendien moet je er rekening mee houden dat er nog retouches en aanpassingen aan de jurk moeten gebeuren. Ik raad dus aan om toch een jaar voor je huwelijk met de zoektocht te starten”, weet Ann uit ervaring. “De beste periode om te komen passen is tussen augustus en november, want dan zijn de meeste jurken binnen.”

“Eens je de jurk van je dromen gevonden hebt, begint de zoektocht naar bijpassende schoenen, accessoires en lingerie. In mijn winkel kan je gelukkig terecht voor het hele plaatje: van bruidslingerie, over schoenen en juweeltjes tot zelfs de kleedjes voor de suite of bruidsmeisjes. Dat is mijn sterke punt: je kan hier voor alles terecht.”

4. Kom passen met een ‘open mind’

“Zorg dat je er zin in hebt wanneer je komt passen. Kom met het idee: vandaag kan ik mijn trouwkleed vinden! Sta er voor open”, zegt Ann vol passie. “En houd er rekening mee dat het kleed dat je past nog zonder aanpassingen en retouches is. Het uiteindelijke kleed wordt volledig aangepast aan jouw lichaam. Echt maatwerk in ons eigen atelier.”

Bij het kiezen van een bruidsjurk, draait volgens Ann alles rond ‘het gevoel’: “Wanneer je aan het passen bent, voel je zo in welk kleed je je goed voelt en in welk kleed niet. Mijn belangrijkste doel is: meisjes die buitenstappen met een kleed waarin ze zich zelfzeker, mooi en goed voelen. Het is tenslotte maar één dag jouw trouwdag. En dat geldt zowel voor bruiden met maatje 36 als voor vrouwen met een maatje meer. Mijn missie is om elke bruid te laten stralen.”

5. Denk op voorhand na over het budget dat je aan je bruidsjurk wil uitgeven

“Hoeveel je aan je bruidsjurk wil geven, is iets waar je best op voorhand over nadenkt. Zo kan je meteen in de juiste prijscategorie zoeken. In Couture Ann zijn er bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden voor bruidjes in spe met een kleiner budget én voor bruidjes die net dat tikkeltje meer willen. Er is voor ieders budget wat wils.”

