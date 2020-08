Tripel de ‘domme kat’ gaat viraal op TikTok Rutger Lievens

03 augustus 2020

10u03 5 Aalst Een grappig filmpje van Tripel, een kat uit Aalst, is enorm populair op TikTok. Ondertussen haalde de kat van Shauni Van Impe al 650.000 views en 73.000 likes.

Shauni adopteerde Tripel de kat drie jaar geleden in een asiel in Gent, maar wie had gedacht dat ze nu zo een socialemediaster zou zijn? “Ik denk dat het filmpje herkenbaar is voor kattenlovers”, zegt Shauni, die bij Qmusic werkt. Bekijk hieronder het TikTok-filmpje.



