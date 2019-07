Triatleten zwemmen 750 meter in de Dender: “Waterkwaliteit bij laatste meting zeer gunstig” Rutger Lievens

09 juli 2019

14u15 9 Aalst 248 atleten zijn er al ingeschreven voor de eerste Short Distance Triatlon Aalst van nu zaterdag. Het is een echte triatlon, er wordt dus gefietst, gerend en gezwommen. Voor de zwemproef duiken de deelnemers in het water van de Dender. De waterkwaliteit is daarvoor goed genoeg, zeggen de organisatoren.

De Aalsterse triatlonclub 3PT-Solidpharma en de atletiekvereniging Alva organiseren samen op zaterdag 13 juli de eerste Short Distance Triatlon Aalst, op en rond de sportsite Schotte. “Het is meteen de eerste officiële triatlonorganisatie in Aalst”, zegt organisator Geert Verdoodt. “Momenteel zitten we aan een deelnemersaantal van 248 atleten, waarvan 165 heren, 45 dames en 38 personen in trioverband.”

Eerste zwemwedstrijd in Dender

“Op het moment dat beide sportclubs mekaar vonden in dit initiatief, bleek ook Dirk Van Yperzele vanuit de bedrijfswereld bijzondere interesse te hebben om in Aalst een grote triatlonwedstrijd te organiseren. Met BNI Land Van Aalst heeft deze eerste organisatie meteen een sterke hoofdsponsor gevonden die haar naam geeft aan de drie wedstrijdreeksen: BNI Land Van Aalst Heren sprinttriatlon, BNI Land Van Aalst Dames sprinttriatlon en BNI Land Van Aalst Trio sprinttriatlon”, vertelt Geert Verdoodt.

Kajakken en kanotochten maken, dat kan al een tijdje op de Dender. Elk jaar is er een Big Jump waarbij de deelnemers eventjes in het water van de Dender springen en er dan snel weer uitkomen. Zaterdag zal er toch een betrekkelijke lange afstand moeten afgelegd worden in een rivier die dertig jaar geleden erg vervuild was.

“Het is speciaal, de Dender als locatie voor de 750 meter lange zwemproef. De deelnemers zwemmen tussen residentie Denderhof in Erembodegem en de site Schotte. Dit is een primeur in de Aalsterse sportwereld. De waterkwaliteit van de Dender was bij de laatste meting einde vorige week bovendien nog steeds zeer gunstig”, zegt Geert Verdoodt. “Het loopgedeelte vindt plaats in het stadspark en het fietsgedeelte in het centrum van Erembodegem.” Er wordt eerst 750 meter gezwommen in de Dender, dan 21 kilometer gefietst in het centrum van Erembodegem en tot slot lopen de deelnemers nog vijf kilometer in het stadspark.

22°C

Als het weer zo blijft, zal het Denderwater bovendien een aangename temperatuur hebben. “Velen zijn benieuwd naar de watertemperatuur om te weten of het dragen van een wetsuit verplicht of verboden zal zijn. We zijn daarom even gaan meten en de watertemperatuur zat rond 14 uur net boven de 22°C. We kunnen dus met zekerheid zeggen dat een wetsuit niet verplicht zal zijn, maar we zullen de officiële meting van zaterdag om 12 uur moeten afwachten om te weten of de wetsuit vebroden zal zijn. Met een watertemperatuur boven de 22°C is voor 750 meter zwemmen het dragen van een wetsuit immers niet toegestaan”, zegt de organisatie.

Verkeershinder

Alle verkeer van motorvoertuigen zal in de straten langsheen het parcours tussen 11 en 18 uur verboden zijn. “In bepaalde éénrichtingsstraten in de nabijheid van het parcours zal gedurende deze periode tweerichtingsverkeer worden toegestaan. Ook het parkeren van motorvoertuigen wordt in verschillende straten tussen 11 en 17 uur verboden. Dit parkeerverbod zal met de nodige borden worden aangegeven”, zegt de stad Aalst.

Bewoners van het parcours die tussen 11 en 17 uur hun voertuig wensen te gebruiken dienen hun voertuig reglementair buiten het parcours te parkeren voor 11 uur.