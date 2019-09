Trappistbieren en -hapjes: La Trappe-week in Den Babbelaer Rutger Lievens

19 september 2019

14u33 3 Aalst Van 24 tot 28 september is het La Trappe-week in Estaminet Den Babbelaer in de Klapstraat in Aalst. Op het einde van de week kan je alle trappistbieren proeven.

Den Babbelaer is een van dé biercafés van Aalst en op weinig andere plekken in de streek vind je een dergelijke aanbod van verschillende bieren. Van 24 tot 28 september ligt de focus op trappist La Trappe. “Een hele week kan je genieten van de speciale ‘La Trappe-menukaart”, zegt cafébazin Els Verbraekel. “Op 28 september om 15 uur sluiten we de week af met een infonamiddag over de trappistbieren met trappisthapjes.” Alle info vind je in het café.