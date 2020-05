Traiteur en drankenhandel probeerden tonnagebeperking tegen te houden, maar hun klacht is verworpen Rutger Lievens

27 mei 2020

06u18 2 Aalst Traiteur Dessomville en drankenhandel Vandenameele hebben bij het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht in gediend tegen de stad Aalst omdat die zwaar vrachtverkeer wil weren bij de start en het einde van de schooldagen. Op 18 februari gaf de gemeenteraad haar fiat om vrachtverkeer tot 3,5 ton te weren uit het stadscentrum. De maatregel kwam er nadat de 11-jarige Celio het leven liet bij een dodelijk ongeval met een vrachtwagen aan de fabriek van Tereos. Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaf de indieners van de klacht ondertussen ongelijk.

Het was op de digitale gemeenteraad dinsdagavond dat burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bekendmaakte dat er twee klachten waren binnengekomen bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. “De Vlaamse overheid volgt het stadsbestuur in deze zaak. Er is ook steun van de Oost-Vlaamse gouverneur die stelde dat de stad deze maatregel mag nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Hij stelt ook dat dit tot de bevoegdheid hoort van de stad Aalst. Door deze klachten was een snellere invoering van de tonnagebeperking gewoon niet mogelijk”, zegt de burgemeester. De invoering van de tonnagebeperking, voorzien voor 1 juni, moet dus uitgesteld worden.

Een traiteur en een drankenhandel

Sommige bedrijven hebben proactief hun levertijden aangepast. De firma Tereos, waar het ongeval gebeurde, en Albert Heijn laten geen zwaar vrachtverkeer meer rijden bij de start en einde van de school. Dat maakte schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bekend op de gemeenteraad.

Voor anderen ligt het moeilijker. Volgens de twee klagende bedrijven is de invoering van een tonnagebeperking tot 3,5 ton economisch een zware dobber. Het betekent dat ze met veel meer kleinere voertuigen leveringen zullen moeten doen. “Het is financieel onhaalbaar”, laat Dessomville optekenen. Hij wijst erop dat het ongeval gebeurde met een grote oplegger, zwaarder dan 19 ton. “Dat er iets moet gebeuren, dat valt te begrijpen, maar leg dan een tonnagebeperking op voor die zwaardere vrachtwagens.”

Invoering voor het einde van het jaar

De oppositiepartijen Lijst A, Groen en sp.a probeerden de tonnagebeperking nog goedgekeurd te krijgen. Ze stelden een amendement voor waarbij de invoering op 1 september werd gelegd, de start van het schooljaar. Het amendement haalde het niet, omdat volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) “het juridisch de stad in de problemen gaat brengen”.

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) beloofde dat de tonnagebeperking opnieuw gestemd zal worden op de gemeenteraad van september. De invoering komt er, voor het einde van het jaar, belooft hij.