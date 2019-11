Traditie ‘Sinte Merten op ne stok’ terug van weggeweest Rutger Lievens

09 november 2019

19u33 22 Aalst Het oude gebruik ‘Sinte Merten op ne stok’ is terug van weggeweest in Aalst dankzij leerlingen en leerkrachten van DvM Basis, kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh en bakkerij Verleysen uit de Vrijheidstraat. Zij gingen in stoet met broden op een stok - net zoals het vroeger de gewoonte was in Aalst - naar het Werfplein om er de Sint op te wachten.

Patrick Van Caeckenbergh droomde er samen met bakkerskoppel Alain Verleysen en Hilde Ringoir om het oude gebruik ‘Sinte Merten op ne stok’ te doen herleven. Ze kregen hulp van de kleuters van de derde klas van DvM Basis uit de Molenstraat in Aalst om de koeken en broden te bakken. Zaterdagmiddag werden ze op stokken gestoken en gingen ze in stoet naar het Werfplein. “Ik denk dat veel Aalstenaars met heimwee terugdenken aan vroeger als ze dit zien”, zegt Suzy, grootmoeder van kleuter Hugo. “Zo lang is ‘Sinte Merten op ne stok’ nu toch ook nog niet uitgestorven? Ik denk dat de meeste Aalstenaars ouder dan 30 het toch moeten kennen”, zegt ze. Bakker Verleysen en kunstenaar Patrick Van Caeckenbergh hopen dat de traditie nu een tweede adem vindt en opnieuw gelanceerd is.

Aan het Werfplein ging de groep met Sint-Maarten op de foto. Daar stonden zo’n 2.500 ouders en kinderen Sint-Maarten op te wachten, die met de boot arriveerde. An-Sofie (11) en Janne (7) hoopten op respectievelijk een Eiffeltoren-puzzel en Playmobil. “Komt in orde! We hebben vandaag onze kamer opgeruimd en zelfs het huis gedweild", zeggen de meisjes. De Sint stelde iedereen gerust: ‘Er zijn geen stoute kinderen dit jaar!’