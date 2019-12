Traditie op Kerstdag: fietsen door Ons Huis op Kerstcross Rutger Lievens

25 december 2019

16u27 0 Aalst Het is Kerstdag en dus wordt er door café Ons Huis gefietst in Baardegem. Een honderdtal sportievelingen sprongen op 25 december op hun fiets.

Het is een unicum in de Denderstreek en ver daarbuiten: wielrenners die door het café passeren terwijl de stamgasten een pint drinken aan de toog, een kaartje leggen of van achter hun tafeltje de sportievelingen bekijken. Het is een traditie die al sinds jaar en dag bestaat in Baardegem. “Sinds vijf jaar zetten de Dinsdagrijders die voort”, zegt Geert Van De Velde van de Dinsdagrijders. “Er fietsen 55 kinderen mee en een zestigtal volwassenen. Voor velen de ideale kerstactiviteit.”