Tot eind maart geen wedstrijden van Eendracht Aalst, alle activiteiten op jeugdcomplex Zandberg geschrapt Rutger Lievens

12 maart 2020

12u32 32 Aalst Eerder deze week werden de wedstrijden van basketclub Okapi Aalstar en volleybalclub Lindemans Aalst uitgesteld door het coronavirus, hetzelfde geldt nu voor voetbalclub Eendracht Aalst. Tot eind maart zijn er geen wedstrijden van Eendracht Aalst, dat de richtlijnen van de Belgische voetbalbond volgt.

“In een officiële mededeling heeft de KBVB alle amateur-, jeugdwedstrijden en trainingen afgelast vanwege het coronavirus. Dit vooralsnog tot en met 31 maart. Alle sportieve en extra activiteiten op Zandberg worden geschrapt. De kantine wordt gesloten. Uiteraard wordt iedereen tijdig ingelicht wanneer alle activiteiten hernomen worden”, deelt de club mee.

Er is ook licentienieuws. “We zijn in de laatste rechte lijn gekomen van de competitie. Nog slechts zes wedstrijden resten ons van hopelijk een prachtig feest. Achter de schermen werd er de afgelopen periode hard gewerkt om de mogelijke promotie ook op administratief vlak in orde te krijgen”, zegt de voetbalclub. “Onze licentie voor de Tweede amateurafdeling (nieuw sinds dit seizoen) werd na controle de plano goedgekeurd. Ook voor de Eerste amateurafdeling werd uiteraard een licentieaanvraag ingediend. Daarover wordt binnenkort meer nieuws verwacht. Beide procedures verlopen compleet onafhankelijk door twee totaal verschillende controleorganen.”

“De administratieve kant van de promotie is in orde, nu rest ons enkel nog de sportieve kant. We roepen dan ook alle supporters op om in de komende wedstrijden onze ploeg naar succes te schreeuwen”, zegt Eendracht Aalst.