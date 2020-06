Tot 31 augustus verboden te betogen in Aalst: “Gezondheid is nu belangrijker” Rutger Lievens

08 juni 2020

17u44 16 Aalst In de stad Aalst is er een tijdelijke politieverordening in de maak om betogingen van meer dan 10 mensen tot en met 31 augustus te verbieden. “Het recht op betogen is nu eenmaal ondergeschikt aan het recht op gezondheid”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

Wie ergens wil tegen protesteren in Aalst, moet wachten tot september. Betogingen zijn er niet toegestaan tot eind augustus. “Half april vroeg ik minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in het parlement meer daadkracht na de rellen in Anderlecht. ‘Zero tolerance’, was het stoere antwoord van de minister in de media geweest. Drie weken later zien we dat die aangekondigde nultolerantie een lachertje is. Hopelijk gaat ook minister Dalle (CD&V) zich deze keer niet opnieuw wegsteken achter het cliché ‘tja, ze hebben allemaal een ongelukkige jeugd gehad...’ Terecht eist de politievakbond nultolerantie tegen politiegeweld, nadat 28 agenten gewond raakten tijdens de Brussel Black Lives Matter-betoging”, zegt burgemeester Christoph D’Haese(N-VA). “Brussels Burgemeester Close gedoogde deze samenkomst. De schaamte voorbij.”

“De beelden spreken voor zich. Dit kan echt niet meer”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Het gaat trouwens niet enkel over politiemensen: alle hulpverleners, ambulanciers, brandweerlieden en agenten riskeren lijf en leden in de hoofdstad, en krijgen daarvoor ‘zero respect’ terug. Criminele daden moeten niet vergoelijkt maar bestraft worden. In het parlement zullen we de federale regering andermaal tekst en uitleg (en vooral ACTIE) vragen. Wat een blamage voor de overheid. Wat een laksisme, nadat we wekenlang aan de burgers hebben gevraagd om strenge voorschriften in acht te nemen. Wat een gebrek aan respect voor veiligheidsmensen en voor zorgverleners.”

De burgemeester kondigt nu ook maatregelen aan in Aalst. “Als het in Brussel regent, dan druppelt het kortelings wellicht in Aalst. Morgen vaardig ik dan ook alvast tijdelijk politieverordening uit die betogingen van meer dan 10 personen onmogelijk maakt in Aalst. Gezondheid gaat boven betoging! De speeltijd is voorbij! Je ne suis pas Close”, aldus D’Haese (N-VA).