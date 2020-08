Tot 31 augustus straat aan watertoren autovrij Rutger Lievens

06 augustus 2020

17u08 0 Aalst De straat aan de watertoren van Aalst, tussen de Sint-Kamielstraat en Watertorenstraat, is nog tot 31 augustus autovrij.

“In tijden van het coronavirus worden maatregelen genomen om meer ruimte te creëren in het stadscentrum. In de Watertorenwijk leefde de vraag om een deel van de Watertorenstraat bij het Watertorenplein te betrekken. Dit is dé kans om fietsers, voetgangers, spelende kinderen en bewoners meer ruimte te geven in de dichtbevolkte wijk. Tot 31 augustus is de straat tussen de Watertorenstraat en de Sint Kamielstraat autovrij”, aldus de stad Aalst. Voor buurtbewoners zijn er bankjes geplaatst op de parkeerplaatsen.