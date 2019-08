Topaffiche voor Eendracht Aalst in de beker: tegenstander is AA Gent Rutger Lievens

26 augustus 2019

12u54 32 Aalst Eendracht Aalst speelt zijn volgende bekermatch tegen niemand minder dan eersteklasser AA Gent. Een derby in de provincie Oost-Vlaanderen dus, die waarschijnlijk in Gent zal plaatsvinden.

“Eendracht Aalst werd zopas uitgeloot in een thuiswedstrijd tegen AA Gent. De cupmatch wordt gespeeld in de week van 25 september”, zegt meldt Eendracht Aalst. De wedstrijd zal bijna zeker in de Ghelamco Arena plaatsvinden. De wedstrijd tegen AZ Alkmaar om de 100ste verjaardag van Eendracht te vieren, mocht niet doorgaan in het Pierre Cornelisstadion omwille van veiligheidsredenen en een onaangepaste infrastructuur. Vorig jaar was er wel nog een bekermatch tegen Sporting Charleroi. Burgemeester D’Haese (N-VA) was niet bereikbaar om daarover uitsluitsel te geven.